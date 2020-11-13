Son dakika: Polis motosiklet ve otodan hırsızlık için alınacak tedbirleri anlattı - Son Dakika

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, "Motosikletim güvende" sloganıyla motosiklet ve otodan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

İlçe merkezinde yaşanabilecek motosiklet ve otodan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan TDP ekipleri, motosiklet ve otodan hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Çalışmalar kapsamında motosiklet ve araç sürücülerine araçlarını nasıl koruyacakları yönünde bilgilendirme yapan polis ekipleri, konuyla ilgili hazırladıkları broşürleri vatandaşlara vererek belirtilen uyarıları dikkate almalarını istedi.

Denetimlerde, ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadelede konusunda da sosyal mesafe, maske ve temizlik konularının önemine vurgu yapıldı.