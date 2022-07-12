POLİS OTOSUNA ATEŞ ETTİ, AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

POLİS OTOSUNA ATEŞ ETTİ, AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

12.07.2022 11:36

ÇORUM'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÇORUM'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin elinde silahla çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.D. olduğu belirlenen şüpheli olay yerine gelen polis otosuna da pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu polis otosuna çok sayıda saçma isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda S.D., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS OTOSUNA ATEŞ ETTİ, AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:57 Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan donduran olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 15:44:41. #1.12#
SON DAKİKA: POLİS OTOSUNA ATEŞ ETTİ, AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement