Son dakika! Polis piyasa değeri 1 milyon 462 lira değerinde kaçak telefon ele geçirdi - Son Dakika

Polis piyasa değeri 1 milyon 462 lira değerinde kaçak telefon ele geçirdi

Adana polisi yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 462 lira tutarında 548 kaçak cep telefonu ele geçirirken 4 zanlıyı gözaltına aldı

Zanlıların kaçak telefonları kurye vasıtasıyla getirdiği ve Adana dahil 10 ildeki adamlarına kargo marifetiyle gönderdiği öne sürüldü

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 462 lira tutarında 548 kaçak cep telefonu ele geçirirken 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde cep telefonu satışı yapan Ahmet Y., Halit B., Erol D. ve Mehmet Sinan K.'nin kaçak telefonu getirtip Adana'da dahil 10 ilde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle zanlılar teknik ve fiziki olarak takibe başlandı. Yapılan takip sonucunda zanlıların doğu illeri ve Suriye'den kurye vasıtasıyla kaçak cep telefonları getirtip, Adana, Ankara, İzmir, Niğde, Mersin, Konya, Hatay, Mardin, Malatya ve Kayseri'ye kargo marifetiyle göndererek sattığını tespit etti. Yapılan bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için polis operasyon başlatarak 4 zanlıyı yakalandı. Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 462 lira tutarında 548 kaçak cep telefonu, 990 adet şarj cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca kaçak cep telefonu satışından elde edildiği düşünülen 54 bin 796 liraya da el konuldu. Zanlılar emniyette sorgulandı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ahmet Y. savcılıktan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.