Polis sahte içki üretenlere göz açtırmıyor... Baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Polis sahte içki üretenlere göz açtırmıyor... Baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Başakşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyonda bir depoda kaçak içki üretimi yapan 5 kişi suç üstü yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de sahte içki üretimine yönelik düzenlediği ikinci operasyonda bir depoda 5 kişi suçüstü yakalanırken, 1 ton sahte içki ele geçirildi.

Sabah saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın yapılıp 5 ton kaçak içki ele geçirilmişti. Yapılan baskından saatler sonra yine Başakşehir'de kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen başka bir depoya baskın düzenlendi. Depoda kaçak alkol üretimi yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı, içeride 1 ton kaçak içki ile 5 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.