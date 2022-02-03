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Son Dakika | Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı - Son Dakika

Son Dakika | Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı

03.02.2022 17:18
Son Dakika | Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı

Son dakika haberleri: Isparta'da soğuk ve karlı havaya rağmen bir caminin girişinde battaniyeye sarılı halde yatan evsiz vatandaşa polis ekipleri duyarsız kalmadı.

Isparta'da soğuk ve karlı havaya rağmen bir caminin girişinde battaniyeye sarılı halde yatan evsiz vatandaşa polis ekipleri duyarsız kalmadı. Yanına gelip yardım etmek isteyen polis, yardım teklifini kabul etmeyen adamın kontrollerini yapıp ayrıldı

Olay Isparta'da meydana geldi. Etkili olan soğuk ve kar yağışına rağmen bir caminin girişinde üzerinde battaniyeyle yatan evsiz adama polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis ekipleri evsiz vatandaşa bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu ancak akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen evsiz vatandaş polis ekiplerinin yardım teklifini reddetti. Gerekli kontrolleri yapan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ISPARTA

Son Dakika | Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı
Son Dakika | Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı

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Isparta, evsiz, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı - Son Dakika


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