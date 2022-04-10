POLİS SÜRÜCÜLERE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BROŞÜR DAĞITTI - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında trafik polisleri, sürücülere trafik kuralları hakkında broşür dağıtırken, kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Polisler, araçlarda gördükleri çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılım yolu Edirne istikametinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla sürücülere trafik kuralları hakkında tanıtıcı el broşür dağıttı. Araçlarda gördükleri çocuklara da kırmızı düdük hediye eden ekipler, sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kontrol noktasında durdurulan Mehmet Arslan, "Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Ben, eşim ve çocuklarım kemer takma ve bebek koltuğu gibi kurallara uyuyoruz. İstanbul kalabalık bir şehir, dur kalk çok oluyor. Polislerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlara kolaylık versin. Kurallara uyalım diyorum" dedi.