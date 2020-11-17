Gaziantep'te araç içerisine saklanmış halde 22 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Karatarla Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları araçtan 22 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Ekipler araç içerisinden ayrıca 55 adet şarj cihazı ve 55 adet şarj cihazı kablosu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP