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POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI - Son Dakika

POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI

17.07.2021 20:12

AMASYA'da 'mola sizden, çay ve aşı bizden' sloganı ile harekete geçen Valilik, polis uygulama noktasında durdurulan araçların içindeki yolculara çay ikram edip aşı hizmeti sundu.

AMASYA'da 'mola sizden, çay ve aşı bizden' sloganı ile harekete geçen Valilik, polis uygulama noktasında durdurulan araçların içindeki yolculara çay ikram edip aşı hizmeti sundu. Vali Mustafa Masatlı, uygulama sonucu hem aşılamayı hızlandırdıklarını hem de trafik güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşılama oranı yüzde 74 ile 'sarı' renkte olan Amasya 'mavi' renge dönüşebilmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüyor. Valilik, 'mola sizden, çay ve aşı bizden' sloganıyla başlattığı projeyle kapsamında; kenteki polis uygulama noktalarında kurulan çadırda aşı hizmeti vermeye başladı. Aşı çadırının bayram sonuna kadar açık olacağı belirtilirlen, görevliler ayrıca yolculara çay ikramında da bulunuyor.

AŞI ORANINDA HEDEF 'MAVİ'

Amasya'nın İç Anadolu ve Karadeniz'in mavi illerinden bir tanesi olarak, toplumsal bağışıklığa katkı sağlamak için aşı çadırları oluşturduklarını kaydeden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Karayolun trafiğinin Merzifon aksında yoğunlaşması ile birlikte 2 saatte bir 10 dakika mola verilmesi bakımından bir nokta oluşturduk. Bu molada da aynı zamanda bir aşı noktası oluşturduk. Yoldan geçen sürücülerimize hizmet vermeyi amaç edindik. Bizler bir yandan trafik güvenliğini sağlarken, bir yandan da aşılama yapmayı istedik. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her türlü tedbiri aldı. Salgınla mücadelede maske, mesafe, temizlik temel koruyucu kriterler olmasına rağmen toplumsal bağışıklığı oluşturmamız bakımından da aşıyı tüm topluma yaygınlaştırmamız lazım. Bizler ilimizde 193 bin kişiye 336 binden fazla aşı yaptık. 296 noktada aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Randevulu veya randevusuz hiç fark etmez ilimizin bu dediğim noktaların tamamında aşılama yapıyoruz. Şu an itibariyle 263 bin olan hedef nüfusumuzunda yüzde 74.26'sını aşılamış durumdayız. Yani çok kısa zaman sonra aşı haritasında Amasya'mız İç Anadolu ve Karadeniz'in mavi illerinden bir tanesi olacak, hatta belki ilk ili olacak. Toplumsal bağışıklığı oluşturmak bakımından da bizler bu aşı noktamızda da Türkiye'nin tamamına aşı ile ilgili katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da hem bayrama giden vatandaşlarımızın hem de dönüşteki vatandaşlarımızın aşı olmayanların, isteyenlerin aşısını yaparak toplumsal bağışıklığın kazanılmasına katkı sağlayacağız. Aşı çadırı bayram sonuna kadar kalacak. Aşı çadırımız, tam donanımlı ambulansımız doktor arkadaşlarımızla her türlü sağlık tedbirini almış durumdayız dedi.

VATANDAŞ MEMNUN KALDI

İstanbul'dan Taşova'ya bayram tatili için gelen Ramazan Canik, Kısmetse memlekete gideceğiz. Bugün aşımın günü dolmuştu. Yolda olduğumuz için aşımızı vurulamadık. Ama sağ olsunlar böyle bir uygulama çıkarmışlar, güzel oldu, iyi denk geldi, aşımızı olduk dedi.Salih Ertekin ise, 'Bayram tatilinde randevu alıp alamayacağımız meçhul olduğu için bizde hazır bulmuşken aşımız olalım dedik. Hatta arkadaş yolda söyledi, randevusuz aşı yapılıyor diye, bizde uğramayı düşünüyorduk, denk geldi aşımızı olduk. Teşekkür ederiz diye konuştu.

POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI
POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI
POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI
POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI
POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI
POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI

COVIRAN Bereket, Bayram, Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YOLCULARA AŞI HİZMETİ VE ÇAY İKRAMI - Son Dakika


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