Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı

01.04.2022 11:08
Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da polis 'uyuşturucu satışı' yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişiyi gözaltına alırken, değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis 'uyuşturucu satışı' yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişiyi gözaltına alırken, değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ataköy mahallesinde yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan polis ekipleri S.T., isimli şahsın mahallede uyuşturucu sattığı yönünde gelen ihbarları değerlendirdi. Bölgeye giden ekipler çevrede yaptıkları incelemede bir şahsın kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahsın peşine düştü. Şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan ekipler şahsın daha öncede uyuşturucu suçundan dolayı hakkında işlem yapılan M.K., olduğunu belirledi. Ardından S.T., isimi bölgede kullandığı araçla yakalayan ekipler araç içerisinde bulunan S.T. ve C.Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi ve 77 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından M.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı işlem yapılırken, S.T. ve C.Ö.'nün hakkında ise uyuşturucu madde satışı yapmaktan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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