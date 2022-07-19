Son dakika haber... Polis ve jandarma şehit kızını düğününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Son dakika haber... Polis ve jandarma şehit kızını düğününde yalnız bırakmadı

19.07.2022 11:03

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, şehit özel harekat polisi Ahmet Durak'ın kızı dünyaevine girdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, şehit özel harekat polisi Ahmet Durak'ın kızı dünyaevine girdi.

Malatya'da 2004 yılında görev yaparken trafik kazası sonucu şehit olan Durak'ın kızı Hüsna Durak, hayatını Önder Yıldız ile birleştirdi.

Jandarma subay olan çiftin düğünü için İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir ile beraberindeki ekipler konvoy oluşturdu.

Konvoy, düğün salonuna kadar çifte eşlik etti.

Çiftin nikahını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kıyarken, şahitler arasında İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da yer aldı.

Gelin Hüsna Durak, babasının şehit olmasının kendisinin subay olmasında etkili olduğunu belirterek, "Ben ve eşim subayız, önceden gelen bir vatanı savunma duygusu var. Babamın şehit olması, asker olmamı etkiledi. Bana da subaylık nasip oldu. Eşimle aynı meslek sahibiyiz ve çok mutluyuz." diye konuştu.

Damat Önder Yıldız ise kendilerini yalnız bırakmayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Polis ve jandarma şehit kızını düğününde yalnız bırakmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Polis ve jandarma şehit kızını düğününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
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