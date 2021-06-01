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Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI - Son Dakika

Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI

01.06.2021 09:46
Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI, System.String[]

Son dakika gündem haberi: POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADIEmin YEŞİL İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI

Emin YEŞİL İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamacada polis, şüphelilerin yola uyuşturucu madde döktüğünü belirledi. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından süpürge ve kürekle toplandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durumundan şüphelendiği içerisinde 3 kişi bulunan hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kovalamaca Yunus polislerinin bir sokakta aracın önünü kesmesiyle sona erdi. Bu sırada araçta bulunanlar, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere döktü.

Araçtan indirilen 3 kişinin polise direnmesi üzerine ekipler, şüphelilere ters kelepçe takarak yere yatırdı. Araç içinde inceleme yapan polis, yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI
Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI
Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI
Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI

Uyuşturucu, Sultangazi, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | POLİS YOLA DÖKÜLEN UYUŞTURUCUYU SÜPÜRGE İLE TOPLADI - Son Dakika


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