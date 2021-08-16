Son dakika! Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika

Giresun'da 12 Ağustos günü polisin "dur" ihtarına uymayan, polise ateş açan ve bir polis memurunu yaralayan kovalama sonucu durdurulan araçta bulunan 2 kişi yakalanırken, olay yerinden kaçan M.T isimli şahıs yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; '14.08.2021 günü saat 09.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde M.T isimli şahıs bir adet ruhsatsız silah ile birlikte yakalandı" denildi.

Şahıs sevk edildiği makamlarca, Yurt Dışı Çıkış Yasağı verilerek adli kontrol altına alındı ve hakkında; Kasten Yaralama suçu ile ilgili 5 ay, uyuşturucu madde satmak suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezalarından tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine teslim edildiği belirtildi. - GİRESUN