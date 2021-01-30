Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı

30.01.2021 00:39
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı

Son dakika haber: BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, alkollü olan ve elinde tabanca bulunan A.A. (25), kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçtı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, alkollü olan ve elinde tabanca bulunan A.A. (25), kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. A.A., yaklaşık 35 kilometrelik takibinin ardından Gemlik ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın polise ateş açarak kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin elindeki tabancayla çevrede bulunan vatandaşlara tehditler savurduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.A., elindeki tabancayla polis ekiplerine 2 el ateş etti. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar çevrede bulunan bir iş yerinin duvarına isabet ederken, silahının tutukluk yapması üzerine A.A. bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bir süre A.A.'yı ikna etmeye çalışan polis ekipleri daha sonra iş yerine girdiğinde şüphelinin arka kapıdan kaçtığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALADIBölgede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, A.A.'nın Gemlik ilçesi istikametine kaçtığını tespit etti. Durumun bölge ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.A.'nın içinde bulunduğu aracı takibe aldı. 35 kilometrelik takibin ardından şüphelinin, Osmaniye Mahallesi'nde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, çelik yelek giyerek A.A.'nın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, tamirci dükkanı önündeki silahlı saldırı olayı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis otosu ile bölgeye gelen polis memurlarına A.A.'nın tabancayla ile iki el ateş ettiği ve daha sonra kaçarak iş yerine girdiği görülüyor.


Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı
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Orhangazi, Hisarcık, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Polise ateş açıp kaçan şüpheli, 35 kilometrelik takiple yakalandı - Son Dakika
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