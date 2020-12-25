Son dakika: Polise döner bıçaklı saldırı -1 - Son Dakika

Son dakika: Polise döner bıçaklı saldırı -1

25.12.2020 23:32
Son dakika: Polise döner bıçaklı saldırı -1, System.String[]

Son dakika haberleri... İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ö.G., bir polis memurunu döner bıçağı ile yaraladı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ö.G., bir polis memurunu döner bıçağı ile yaraladı. Şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin döner bıçağı ile cadde üzerine dolaştığını ihbar etmesi üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Ö.G.?nin elinden döner bıçağını almak istedi. Polis ekiplerine karşı mukavemet gösteren Ö.G., döner bıçağını sallamaya başladı. Ö.G.?nin salladığı döner bıçağı, bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru S.T.?ye isabet etti. Polis memuru aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.G. diğer memurların elinden sıyrılarak kaçmaya başladı. Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda, polis ekibi sevk edildi. Çember oluşturan ekip, zanlıyı yakalamak için sokak sokak arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ö.G. elindeki döner bıçağı ile birlikte yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheli, polis otosuna bindirildi. Sağlık kontrolü için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ö.G., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. SAĞLIK DURUMU İYİÖte yandan, Ö.G.?nin yaraladığı polis memuru S.T. polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayda, polis memurunun korunmak için hamle yaptığı, bu sırada döner bıçağının koltuk altına yakın bir bölgeye isabet ettiği öğrenildi. 'BIRAK ELİNDEKİ BIÇAĞI DİYE BAĞIRIYORDU?

Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre yaşanan olayı gören görgü tanığı Yunus Yırtıcı(50). DHA Muhabirine konuştu. Yırtıcı, 'Ben içeride oturuyordum, yedi el silah sesi duydum, Çıktım dışarıya polis arkadaş 'Yapma, bırak elindeki bıçağı' diye bağırıyordu, O bırakmadı habire sallamaya başladı, bıçağı polisin sırtına vurdu, polis arkadaş çeketi çıkarttı. Ceketi çıkardığında yara aldığını fark etti. Ben içerden pamuk getirdim pansuman yaptık. Ekip aracına bindirdik gönderdik. Polis şüpheliyi yakalamak için havaya  ateş etti. Fakat şüpheli kaçmaya devam etti, ondan sonra buraya bayağı ekip geldi. Arka sokakta yakaladılar götürdüler.? dedi.


Polis Memuru, Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Polise döner bıçaklı saldırı -1 - Son Dakika


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