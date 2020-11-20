BURSA'da, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak, yan yattığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Semih G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" demişti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Semih G. yönetimindeki 16 GM 267 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak, yan yattı. Kazada sürücü Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince alkol testi yapılan Semih G.'nin, 1,21 promil alkollü olduğu belirlendi.

'HİÇBİR ŞEYE SAP OLAMADIM'Kazadan sonra hasar gören otomobilini inceleyen Semih G.'nin ağladığı görüldü. Kazayı haberi alan Semih G.'nin annesi A.G. de bölgeye geldi. Ekip otosunun yanına giden anne, oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" dedi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Semih G. yönetimindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol ortasında yan yattığı anlar yer aldı.