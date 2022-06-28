Son dakika... Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Son dakika... Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

28.06.2022 17:34
Son dakika... Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'de trafik polislerine yakalanan ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya çalıştı.

Nevşehir'de trafik polislerine yakalanan ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre Ali Dirikoç Bulvarında polis ekiplerince durdurulan 50 AAK 722 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih M. ekiplerden kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan Fatih M. motosikletini durdurarak yakmak istedi. Fatih M., yakıt hortumunu kopararak motosikleti ateşe verirken, yanan motosiklet kısa sürede ekiplerce söndürüldü.

Motor sürücüsü Fatih M.'ye çeşitli maddelerden trafik cezası uygulanırken motosiklet ise çekici ile otoparka çekildi - NEVŞEHİR

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Son dakika haberi | Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polise yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi Son dakika haberi | Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polise yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi Şüpheli araçtan uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Şüpheli araçtan uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
Kaynak: İHA

Nevşehir, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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