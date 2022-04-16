Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

16.04.2022 13:32

Son dakika haberleri: MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyol üzerinde çeşitli bahanelerle araçları durdurarak yağma, hırsızlık, yaralama suçu işledikleri tespit edilen 34 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyol üzerinde çeşitli bahanelerle araçları durdurarak yağma, hırsızlık, yaralama suçu işledikleri tespit edilen 34 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı. Şüphelilerin dinlemeye takılmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları belirlendi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, otoyolda araçlara taş atan, hastalık bahanesi, fuhuş ve aşk vaadi ile araçları durdurarak dolandırıcılık, gasp, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 43 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartıldı. 500 personel ile eş zamanlı yapılan operasyonda 34 kişi yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda 'gasp, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., S.Y., P.G., N.G., Ç.G., H.O., E.Y., G.G., G.Y., B.O., B.S., H.Y., D.G., B.S., Ş.S., D.I., M.Z., K.O., Ç.Ö., D.Y., S.I., G.I., M.Ç.O., M.O. ve A.I. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.O., E.O., A.O., Y.G., A.I., D.Y., E.S., E.O. ve C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 tüfek ve tüfeklere ait 400 adet fişek ile 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KENDİ DİLLERİNİ OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin dinlemelere ve polise yakalanmamak için kendilerince belirledikleri, 'Saya Para, Mul Şikayetçi, Graba Araba, Manuş Polis, Galip Polis, Pırtı Elbise, Çiz Olay, Sayımlamak Geri Vermek, Celletmek Göstermek, Kertmek Alınan malzeme para, Gıdana Adana, Reşit Emmi Polis, Zen Kadın, Arşınlamak Kaçmak, Aryalamak Ağzını Aramak, Carlatmak Sorun Çıkarma, Sunlamak Sormak, Baylamak Dolandırmak' kelimelerini kullandıkları belirlendi.

Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR
Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR
Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

YORUMLAR
500
Fuhuş için araçları durdurup insanları dolandıran çete çökertildi! Yakalanmamak için kendi dillerini oluşturmuşlar Fuhuş için araçları durdurup insanları dolandıran çete çökertildi! Yakalanmamak için kendi dillerini oluşturmuşlar Son dakika haberi | Adana'da 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Adana'da 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Tarsus, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:47 "Kebapçı Veysel"in en büyük hayali Türkiye markası olmak: Biz bu işi aşkla, sevgiyle büyüteceğiz
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 13:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement