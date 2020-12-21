Son dakika: Polisi gören aracı bırakıp kaçtı

Son dakika haberlerine göre Polisi gören aracı bırakıp kaçtı Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında kısıtlamaya uymayan bazı sürücüler polisi görünce araçlarını bırakıp kaçtı.

Polisi gören aracı bırakıp kaçtı AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında kısıtlamaya uymayan bazı sürücüler polisi görünce araçlarını bırakıp kaçtı. Aksaray'da gece boyunca sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde hem sabit hem de seyir halinde uygulama yapıyor. Yapılan uygulamalarda kısıtlamaya uymayan ve trafikte araçla gezen sürücülerden bazıları polisten kaçamayacaklarını anlayınca araçları bırakıp kaçtı. İl genelinde 3 farklı noktada 3 araç sürücüsü polis ekiplerini görünce aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri sürücüleri kaçan araçları çekici marifeti ile bağlayarak otoparka çektirdi. Ayrıca aracı bırakıp kaçan sürücülerin araç plakalarına ceza kesildi.

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