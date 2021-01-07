Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını - Son Dakika

Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını

07.01.2021 13:06

Polisi görünce tezgahın altına saklandı.

Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını

BURSA - Bursa'da kumar oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Tezgahın altına saklanan bir kadının ise arandığı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Kurtoğlu Mahallesi 1. Akdemir sokakta bulunan adreste kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler bahse konu adrese baskın düzenledi. 4 şahsın çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 80 lira para, yazboz ve 106 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alınırken, kumar oynayan 4 şahsa 5344 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu yerde 20 şahsa 63 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, polisi gören bir kadın tezgahın altına saklandı. Arandığı belirlenen kadın gözaltına alındı. İş yeri boşaltılarak mühürlendi.

Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını
Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını
Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını
Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını

Kadın, ihbar, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisi görünce tezgahın altına saklandı... Kumarhaneye polis baskını - Son Dakika


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