Şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Süleymanapaş İlçesi Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında polis ekiplerince şüpheli bir şahıs durduruldu. Üzerinde uyuşturucu bulunan U.A. isimli şüpheli, bulunan uyuşturucuyu teslim ediyormuş gibi yapıp yuttu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını devam ediyor.

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa İlçesinde üzerinde uyuşturucu olduğu tespit edilen şüpheli şahıs, bulunan uyuşturucuları teslim etmek yerine yuttu .

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