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Son dakika... Polisi görüp kaçmaya çalıştı, attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son dakika... Polisi görüp kaçmaya çalıştı, attığı poşetten uyuşturucu çıktı

08.01.2022 11:49
Son dakika... Polisi görüp kaçmaya çalıştı, attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, babası tarafından şikayet edilen uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi kaçmak üzereyken yakaladı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, babası tarafından şikayet edilen uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi kaçmak üzereyken yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı poşet içerisinden esrar maddesi ve uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Evka 6 Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. adlı bir kişi, oğlu T.D.'nin (23) evin anahtarını aldığını, evi yakacağını söylediğini bildirerek polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri belirtilen adrese gittiği esnada, T.D. ve yanında bulunan M.A. (26) adlı arkadaşı, bir ticari taksinin içerisinden indi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden T.D., cebinden çıkardığı bir poşeti, bir apartmanın bahçesine attı.

Poşet içerisinden uyuşturucu çıktı

Yaklaşık 600 metre süren kovalamacanın ardından polis ekipleri, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Apartman bahçesine atılan poşet içerisinden ise toplam 42 adet uyuşturuculu hap, ayrı ayrı strece sarılı toplamda 26,93 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.D.'nin 8 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Son dakika... Polisi görüp kaçmaya çalıştı, attığı poşetten uyuşturucu çıktı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polisi görüp kaçmaya çalıştı, attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Polisi görüp kaçmaya çalıştı, attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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