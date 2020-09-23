Son dakika! Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın Osmangazi ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı.

Son dakika! Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı, System.String[]

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı. Denetimlerde, maske takmayan 36 kişiye toplam 32 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi ilçesindeki birçok noktada maske denetimi yaptı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik de denetimlere katıldı. Ekipler, kıraathane, taksi durakları, berberler, çay bahçeleri ve restoranlarda da denetim yaptı. İş yerlerinde bulunanlar ve caddelerde yürüyen vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in maske takmayan bazı kişilere 'Gitti 900 lira' dedi. Polisin maske takmadığı için ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra bu kez maske kolunda yürürken yakalandı. Ekipler, genci uyararak maskeyi takması sağlandı.

Denetimde, maske takmayan 36 kişiye 900'er liradan toplam 32 bin 400 lira para cezası uygulandı.


Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı - Son Dakika

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