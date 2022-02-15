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Son dakika: Polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu! - Son Dakika

Son dakika: Polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu!

15.02.2022 10:18
Son dakika: Polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu!

Son dakika haberler... Bayburt'ta bir vatandaşın dolandırıcılara para göndermesi son anda polisin dikkati sayesinde engellendi.

Bayburt'ta bir vatandaşın dolandırıcılara para göndermesi son anda polisin dikkati sayesinde engellendi.

Bayburt'ta kendisini polis olarak tanıtan kişilerce, adına 32 adet sahte telefon hattı açıldığı ve bu hatların suçta kullanıldığı söyleyerek kandırılan A.A. isimli vatandaş 20 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına yatırmak üzereyken polisin fark etmesi üzerine dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar devam etmekle birlikte; kendisini polis, asker, savcı, hakim ya da diğer kamu kurumlarının görevlisi olarak tanıtıp para veya altın talep edenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde 112 ihbar hattına bildirilmesi önem arz etmekte. - BAYBURT

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Bayburt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu! - Son Dakika


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