Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu

11.03.2022 12:11

Son dakika haberi... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulunduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonunda hastane yolunda durduruldu.

Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonunda hastane yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada polis çakarı ve kesici aletler ele geçirildi.

Keşan'dan Malkara'ya gelen bir otomobil için ihbar alan polis ekipleri ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu. Polisi gören araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre kovalamacanın ardından hastane yolunda otomobilin önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen üç kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Bir kişinin kasten adam yaralamaktan dolayı aranması olduğu öğrenilirken şahıs polis ekiplerince göz altına alındı.

Araçta araba yapan ekipler, polis çakarı ve kesici aletler buldular. Aracın detaylı aranması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu
Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu
Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu
Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu
Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu
Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu

YORUMLAR
500
'Dur' ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi 'Dur' ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

Otomobil, Hisarcık, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Polisin dur ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement