Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı

07.03.2022 23:19
Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti terk ederek kaçtı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti terk ederek kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 33 AHM 19 plakalı motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü motosikletiyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli, motosikleri terk ederek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Polis tarafından yapılan incelemede motosikletin trafikten men olduğunu öğrenildi. polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.


Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı
Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika


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