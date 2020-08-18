Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi - Son Dakika

Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi
Bir son dakika haberine göre Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte 3 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler 3 kilometre kaçabildi
ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte 3 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, şüphe üzerine 01 AAH 043 plakalı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Telsiz anonsuyla durumun bildirilmesi üzerine, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil Özgür Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, dolu ve boş içki şişeleri bulan polis, isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilden inerken yol kenarına suç unsuru atmış olabileceğinden polis, araç çevresinde de arama yaptı ancak herhangi suç unsuruna rastlamadı.
- Adana
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 03:23
Kaynak: DHA
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