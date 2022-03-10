Son dakika haberleri: Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı 2 şehit - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı 2 şehit

10.03.2022 01:49

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı sonucu başından vurulup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı sonucu başından vurulup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şanlıurfa'da öğleden sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, Mevlana caddesi üzerinde takip altına alınan otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan ve kaçmaya çalışan araçtaki şüphelilerin ateş açması sonucu polis memuru Cemal Bozkurt (32) sırtından, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise başından yaralandı. Yaralı polisler olay yerine 50 metre mesafedeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Ek Hizmet binasına sedyeyle taşındı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerden Cemal Bozkurt tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

5 SAAT AMELİYATTA KALDI, KURTARILAMADI

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise hayati tehlikesi dolayısıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Komiser Yardımcısı Binici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Komiser Yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Giresun nüfusuna kayıtlı şehit Komiser Yardımcısı Binici'nin ailesinin İstanbul'da yaşadığı, şehit polis memuru Bozkurt'un ailesinin ise Gaziantep Karkamış ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehit polisler için sabah saatlerinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği, ardından memleketlerine uğurlanacakları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerince belirlenen adreslere bakın yapıldı. Ancak şüphelilerin izine rastlanılmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri: Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı 2 şehit

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Şanlıurfa, Bozkurt, Komiser, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı 2 şehit - Son Dakika


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