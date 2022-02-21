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Son Dakika | Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

21.02.2022 09:39
Son Dakika | Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberler: Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir şahıs üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir şahıs üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevk eden, temel eşya ve ürünlerin kaçakçılığı, kültür ve tabiat kaçakçılığı, sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, silah mühimmat ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığımnın önlenmesi kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şahıstan, yapılan aramalarda el yapımı tabanca, 1 adet ecstasy ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

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Uyuşturucu, Çankırı, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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