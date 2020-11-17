Son dakika... Polisin maske takmaları için uyardığı şahıslar taşla polise saldırdı - Son Dakika

Son dakika... Polisin maske takmaları için uyardığı şahıslar taşla polise saldırdı
17.11.2020 00:58
Son dakika haber... Adana'da polisin kimlik sorduğu ve maske takmaları konusunda uyardığı 2 kişi, memurlara taşla saldırdı.
Adana'da polisin kimlik sorduğu ve maske takmaları konusunda uyardığı 2 kişi, memurlara taşla saldırdı. Saldırganlar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri maske takmayan 2 kişiden kimliklerini isteyerek, maske takmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli, yerden aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı. Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. - ADANA
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