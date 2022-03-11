Son dakika! Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş - Son Dakika
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Son dakika! Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş

11.03.2022 10:49
Son dakika! Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret ve askeri ceza kanuna muhalefet suçlarından aranan şahıslara yönelik 14 adrese yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evde bulunan silah polisi bile şaşkına çevirdi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kaynakçı ustası A.A.'nın evinde ele geçirilen silah, polisleri bile şaşkına çevirdi. Zanlının, su borusu, serum lastiği, vida, zincir, sibop ve çivi kullanarak ürettiği el yapımı tabanca ile bu tabancada kullanılması için yine özel üretilen 5 fişeğe el konuldu. Tarsus'ta oturduğunu ve kaynakçı ustası olduğunu söyleyen zanlı, emniyetteki ifadesinde silahı kendisinin yaptığını belirterek, tabancayı yaparken kullandığı malzemeleri anlattı.

10 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında el yapımı tabancayı üreten A.A.'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika! Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş

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Tarsus, Mersin, Silah, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş - Son Dakika


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