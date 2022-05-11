Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

11.05.2022 22:53

Sultanbeyli'de şüpheli otomobili takip ederken geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memurunun peşinde olduğu araçla ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüpheli otomobilin sürücüsün ehliyetsiz olduğu ve babasından izinsiz olarak arabayı kaçırdığı belirlendi.

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR
500
Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı! Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı! Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Polis Memuru, Otomobil, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
22:05 Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement