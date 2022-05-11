Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.