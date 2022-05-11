Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı.
Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika