Polisler fren kavgasını saatlerce ayırmaya çalıştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde gündüz saatlerinde Edeler olarak bilinen grup arasında çıkan kavga akşam da devam edince araya Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile mahalle muhtarı Ahmet Aydın da devreye girdi. Çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı polis mahallede saatlerce nöbet tuttu.

Edinilen bilgilere göre Türkeli mahallesi Şanlı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gündüz saatlerinde bir kişi arabası ile bir evin önünde fren yaptı. Aynı kişi dakikalar sonra aynı hareketi yapınca iki grup arasında tartışma çıktı. Gündüz çıkan kavgada 1 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sakinleşen iki grup akşam saatlerinde yeniden taşlı-sopalı kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada 1 kişi tüfekle ateş açınca Emrah Akalın isimli kişi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı. İki taraf arasında çıkan kavga durdurulamayınca olay yerine Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın'da geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak kavgaya karışanlara seslenerek evlerine girmelerini, evlerine girmemeleri halinde sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza keseceğini belirtti. İlçe Emniyet Müdürü'nü ve muhtarı dinleyen mahalle sakinleri kısmen evlerine girdiler. Kavganın yaşandığı Sokaklar'ın her tarafı taş ve sopalar ile dolarken polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bazı kişilerde polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.