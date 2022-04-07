Son dakika... Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı - Son Dakika
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Son dakika... Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı

07.04.2022 01:23

Bir son dakika haberine göre Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttıİSTANBUL 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri KADES, UYUMA, HAYDİ ve Kırmızı düdük uygulamaları hakkında Kadıköy Meydanında...

Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı

İSTANBUL 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri KADES, UYUMA, HAYDİ ve Kırmızı düdük uygulamaları hakkında Kadıköy Meydanında vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü personelleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kadıköy Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara bazı uygulamalar ile alakalı bilgilendirmede bulundu. Etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla suçlarla mücadelede vatandaşların desteğini alarak sıkıntılı durumların önüne geçmek, acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığı oluşturmak, olaylara daha seri müdahale imkanı sağlamak amacıyla UYUMA, Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına acil müdahale uygulaması olan hayata geçirilen KADES ve çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını arttırmak için hayata geçirilen HAYDİ ile Kırmızı Düdük uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Polislerden uygulamalar hakkında bilgi alan Musa Satılmış, " Uygulama gerçekten de güzel. Ben bunu ilk defa tanıdım ama ara ara böyle televizyonlarda görüyordum. Güzel bir uygulama. Bilgilendirme amaçlı daha güzel. Teşkilatımız böyle olduğu müddetçe, aydınlattığı müddetçe bizim de her zaman gözümüz kulağımız açılır ve her şeyden haberdar oluruz" dedi.

Uygulamadan memnun kaldığını belirten Leyla Kaya, "Emniyete çok teşekkür ediyorum. En büyük sorunları çözmüşler ve insanları bilgilendiriyorlar. Bu çok önemli bir şey. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı
Son dakika... Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı
Son dakika... Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı

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İstanbul, Nisan, Polis, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polisler, KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamalarını vatandaşlara tanıttı - Son Dakika


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