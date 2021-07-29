Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerini tüfekle vurmakla tehdit ederek evinden çıkmayan Adil Y., yaklaşık 3 saatlik sürede ikna olmayınca eve giren Özel Harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Adil Y., 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe sokak üzerinde kaldırıma park ederek evine gitti. Bir süre sonra sokaktan geçemeyen bir sürücü polise ihbarda bulunarak otomobilin kaldırılmasını istedi. Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Adil Y., iddiaya göre telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerini ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi.

ÇEVREDE ÖNLEM ALINDIÇelik yelekli polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik tedbiri aldı. Apartmanın olduğu sokağa ise Asayiş Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Tramvayın geçtiği Hasan Polatkan Bulvarı ile apartmanın olduğu sokak tamamen yaya ve araç trafiğine kapanırken, toplanan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Evinin odasında 1 el havaya ateş eden Adil Y., yaklaşık 3 saatlik süren ikna çabalarına aldırış etmeyip, teslim olmadı. Elindeki tüfekle tehditler savuran Adil Y. için Özel Harekat ekibi devreye girdi. Apartmana giren ekipler, Adil Y.'yi daire kapısına silahsız çıkması konusunda ikna ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Adil Y., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Yaklaşık 3 saat yaya ve araç trafiğine kapalı olan Hasan Polatkan Bulvarı ve çevre sokaklar yeniden açıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.