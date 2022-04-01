Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü - Son Dakika
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Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü

01.04.2022 11:48
Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü

Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM), katılımıyla Futbol Turnuvası düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM), katılımıyla Futbol Turnuvası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, futbol turnuvası ödül törenine Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayha ile emniyet personelleri katıldı.

Yeşiltepe Ampute Sahasında oynanan final maçı sonrasında dereceye giren birimlere madalya ve çeşitli hediyeler taktim edildi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlerinde gayret ve başarı gösteren 44 personele başarı belgeleri verildi.

Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü
Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü - Son Dakika


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