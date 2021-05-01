Son dakika! Polisten 18 yaşına giren genç kıza "tam kapanma"da doğum günü kutlaması - Son Dakika

Kentte babaannesi ile yaşayan Senanur Solmaz, İl Emniyet Müdürlüğüne e-posta yollayarak "tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkamadığını, bu yüzden 18. yaş gününün polislerce kutlanmasını istediğini bildirdi.

Adana 'da polis, 18 yaşına giren genç kıza yeni tip koronavirüs (Koivd-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da doğum günü kutlaması yaptı.

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