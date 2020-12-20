Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi - Son Dakika

Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi

20.12.2020 20:40
Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi, System.String[]

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan çocuklar, babaları çalışmadığı için kardeşleri Musa Buğdaycı'nın (7) doğum gününü kutlayamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan çocuklar, babaları çalışmadığı için kardeşleri Musa Buğdaycı'nın (7) doğum gününü kutlayamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaş pasta alarak gittikleri Buğdaycı ailesinin evinde, Musa'nın doğum gününü kutladı.

Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Tarancı Sokak'ta oturan Buğdaycı ailesinin çocukları, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, babalarının çalışmadığını, maddi imkanları olmadığı için de kardeşleri Musa'nın doğum gününü kutlayamayacaklarını söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaş pasta alarak ailenin kapısını çaldı. Karşısında polisleri ve ellerindeki yaş pastayı görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Musa, daha sonra pastanın üzerindeki mumları üfledi. Musa'nın mutluluğu gözlerinden okunurken, Buğdaycı ailesi polis ekiplerine teşekkür etti.


Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi
Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi
Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi
Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi

Polis, Doğum, Sur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polisten 7 yaşındaki çocuğa doğum günü süprizi - Son Dakika


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