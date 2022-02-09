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Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı! - Son Dakika

Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı!

09.02.2022 12:32

Kanada'daki polis memurları, aşı karşıtı kamyoncuların protestosuna destek veren 78 yaşındaki yaşlı adamı ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların korna çalarak gösterdikleri tepkiler sürüyor. Bu protestolar doğrultusunda bir polis memuru, kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois'u durdurup kimliğini istedi. Ancak yaşlı adam kimliğini vermek yerine aracına yönelince, polis adamı kolundan tutarak gözaltına almak istedi. Polis 78 yaşındaki adamı önce hırpalayıp daha sonra ters kelepçe yaparak tutuklayınca çevreden tepki gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Kanadalı vatandaş ise polislere, "Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı" diyerek yapılan bu muameleye tepki gösterdi.Korna çalma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kanada'nın dört bir yanından yola çıkan kamyon sürücüleri, 29 Ocak'ta başkent Ottawa'ya ulaşmışlardı. Aşı karşıtı kamyon sürücülerinin günlerdir sürdürdükleri kornoya basma protestosu çevredeki diğer insanların tepkisine yol açmıştı. Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean geçtiğimiz günlerde, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklamıştı.

Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı!
Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı!
Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı!
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Polis Memuru, Kanada, Ottawa, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ottawa'da aşı karşıtlarına destek veren 78 yaşındaki adama ters kelepçeyle gözaltı! - Son Dakika
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