Son dakika... Polisten aranan şahıs operasyonu: 250 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 250 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 8 ay içerisinde 'hırsızlık', 'gasp', 'dolandırıcılık' ve 'yağma' suçlarından aranan 250 kişiyi yakaladı. Haklarında kesinleşmiş 4 yıl ile 10 yıl aralığında hapis cezası bulunan 30 kişiyle birlikte toplam 135 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir Kapalı Cezaevine konuldu. - KIRŞEHİR