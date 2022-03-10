Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması - Son Dakika
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Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması

10.03.2022 14:35
Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadın Acil Destek Mobil Uygulaması (KADES) bilgilendirerek programın telefonlara indirilmesini sağladılar.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadın Acil Destek Mobil Uygulaması (KADES) bilgilendirerek programın telefonlara indirilmesini sağladılar.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla uygulamaya konulan KADES programıyla ilgili olarak broşür dağıtımı yapıldı. KADES uygulamasını telefonlarına kurmaları konusunda yardımcı olunarak nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması - Son Dakika
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