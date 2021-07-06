Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan gurbetçilere, sevdiklerine ulaşmaları için mola vererek seyahat etmeleri önerildi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için anavatanlarına doğru yola çıkan gurbetçiler, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanarak memleketlerine gitmeyi sürdürüyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere otoyol boyunca ve D-100 kara yolunda ek tedbirler alarak gurbetçilerin sağlıklı bir şekilde memleketlerine gitmeleri için çalışıyor.

Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, AA muhabirine, yurt dışından ülkeye gelen vatandaşların yola çıkmadan önce mutlaka seyahat planlaması yapması gerektiğini, tam anlamıyla araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, araç lastiklerinin mevsimine uygun olduğuna dikkat etmelerini, eski silecekleri değiştirmelerini söyledi.

"Araç sürücüsünün bütün dikkatini yola vermesi gerek"

Aksar, araç kullanacak olan sürücülerin dinlenmeden yola çıkmaması gerektiğini belirterek, "Yola çıktıktan sonra da her iki saatlik süre içerisinde 15 dakika dinlenmeleri gerek. Bu hayat için kısa bir mola. Ayrıca araç içerisinde sürücü ile birlikte tüm yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu. Yolculuk boyunca emniyet kemeri çıkartılmamalı. Ayrıca sürücünün seyahat süresince cep telefonu kullanmasını istemiyoruz. Araç sürücüsünün bütün dikkatini yola vermesi gerek." şeklinde konuştu.

Tatilcilerin gidecekleri yerlere bir an önce gitmek için acele ettiklerini dile getiren Aksar, "Bu durumda üzücü durumlara neden olmaktalar. Başkalarına da zarar vermekteler." dedi.

Alınan tedbirlere de değinen Aksar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'nın birçok ülkesinden tatillerini ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyenler için hem Anadolu Otoyolu'nda hem de D-100 kara yolunda ek tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın sağ salim memleketlerine sevdiklerinin yanlarına ulaşması bizim için çok önemli."