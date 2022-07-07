Son dakika 3. sayfa: Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

07.07.2022 12:26

Son dakika haberi... Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısıDÜZCE Düzce'de polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

DÜZCE Düzce'de polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışmada, Yenitaşköprü köyü girişinde bulunan Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.

Mehmet görmez teşekkür ediyoruz emniyetimize, broşür dağıttılar. Daha

Uygulamalardan memnun olduklarını dile getirerek daha önce sahte para eline geçtiğini belirten Mehmet Görmez "Daha önce Adapazarı'nda karşılaştım. Parayı bankaya götürdüm hesaba yatırmaya sahte olduğu anlaşılınca damgalayıp parayı bize geri verdiler" dedi. Mustafa Ateş ise, Polislere teşekkür ederek kendisinin daha önce hiç sahte para almadığını fakat arkadaşlarının aldığını ve mağdur olduklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika

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