Hatay'da "dur" ihtarına uymayan motosikletten atılan poşette esrar ele geçirildi - Son Dakika

Motosikletteki 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle Kanal Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi.

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