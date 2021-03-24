Hatay'da "dur" ihtarına uymayan motosikletten atılan poşette esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan motosikletten atılan poşette 510 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle Kanal Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletten atılan poşette 510 gram esrar ele geçirildi.
Motosikletteki 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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