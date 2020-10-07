Kayseri polisinden aranan şahıslara operasyon - Son Dakika

Kayseri polisinden aranan şahıslara operasyon

Polisten kaçan şahıs gardolapta halıya sarılı halde yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 40 ekiple 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sırasında polisten kaçan bir şüpheli, halıya sarılı halde gardropta bulundu.

Edinilen bilgiye göre hakkında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 24 adreste 40 ekip ve 85 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. 'Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya hakkında hırsızlık', 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık', 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Konut Dokunulmazlığını ihlali', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Yaralama', gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 18 şahıs operasyonda ekiplerce yakalanırken, firar şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yatak odasında gardropta halıya sarılı halde bulundu

Öte yandan yakalanan şahıslar arasında hakkında Kayseri İlamat ve İnfaz Bürosunca 'bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., operasyon sırasında polislere kapıyı açmadı. Polis ekiplerince eve girilmesinin ardından yapılan aramalarda M.A., yatak odasında gardrobun içerisinde bulunan halıya rulo vaziyette sarılı olarak bulundu.

Şahıslar emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.