Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza

18.04.2021 01:28

Son dakika haberler: Polisten kaçanlara 16 bin TL cezaDENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonrası yakalandı.

Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobilde bulunan 2 kişiye 16 bin TL para cezası kesildi.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında hareket halindeki 34 JT 4116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Süleyman Demirel Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sürücü G.K. (33) ve otomobildeki Ü.A. (31) gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, 'dur' uyarısına uymamaktan suçlarından toplam 16 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, polis tarafından yapılan incelemede, Plaka Tespit Sistemi'nde 34 JT 4118 olarak belirlenen aracın kayıtlarında, plakasında rakam grubunun değiştirildiği de ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza - Son Dakika


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