Son dakika: Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan Bulvarı üzerinde takip ettiği aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Anbar Mahallesi Nişan Sokak üzerinde kaza yaptı. Otomobilde bulunan O.C. gözaltına alınırken, Ş.A.C. ise kaçtı. Araçta yapılan aramada ise 50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu tartmak için ölçek kaşık, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 1.20 gram bonzai maddesi, 1 adet tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Kaçan Ş.A.C.'yi yakalamak için çalışma sürüyor. - KAYSERİ