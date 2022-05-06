Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, alt geçitte kaza yaptı. Otomobilde arama yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Tony yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Alt Geçidi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan B.P. (30) idaresindeki 55 BAM 56 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit duvarına çarptı. Narkotik ve trafik polisleri hasar alan otomobilde bulunan B.P. ve H.A.'yı (39) etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 2 kişiye, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polisi, dedektör köpek Tony yardımıyla otomobilde arama yaptı. Otomobilin döşemesine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.