Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

06.05.2022 12:34

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, alt geçitte kaza yaptı.

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, alt geçitte kaza yaptı. Otomobilde arama yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Tony yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Alt Geçidi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan B.P. (30) idaresindeki 55 BAM 56 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit duvarına çarptı. Narkotik ve trafik polisleri hasar alan otomobilde bulunan B.P. ve H.A.'yı (39) etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 2 kişiye, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polisi, dedektör köpek Tony yardımıyla otomobilde arama yaptı. Otomobilin döşemesine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

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Uyuşturucu, Narkotik, Otomobil, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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