BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan Metin D. (35), motosikleti bozulunca yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maske takmamak ve yetersiz ehliyetle araç kullanmak suçundan toplam 5 bin 389 lira ceza kesilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak ve silah ticareti yapmak suçundan aranması olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Yunusemre Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde parkta oturan şüpheliler ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti. Polis ekiplerini gören iki şüpheliden biri yaya olarak kaçarken, Metin D.' de motosikletine binerek kaçmaya çalıştı. Bir süre Metin D.'yi araçla kovalayan polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre sonra motosikletin arızalanması sonucu şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada şüphelinin uyuşturucu kullanma ve silah ticareti suçundan aranması olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira, maske kurallarına uymamaktan 900 lira, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan bin 339 lira olmak üzere toplamda 5 bin 389 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerine arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini ifade eden Metin D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye ikide bir çekiyorsun. Psikolojik baskı yapıyorsun. Ayıp senin yaptığın" diyerek tepki gösterdi.