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Son dakika! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

26.01.2022 11:33
Son dakika! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç kadının ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç kadının ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul İrem Özdemir'in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, olay günü takas ile aldığı ancak daha devrini üzerine almadığı araçla, yanında bulunan arkadaşıyla Soğanlı istikametinde ATM aradıklarını anlattı.

Arkadaşının yolda gördüğü polislerin kendilerine doğru gelip gelmediğini sorması üzerine solundaki caddeye doğru girdiğini anlatan sanık, "Polisler de peşimizden dönünce bizim için geldiklerini anladım. Ben de gözaltına alınacaksam bari benzinlikte gözaltına alınayım diye benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulanacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm." şeklinde savunma yaptı.

Kazadan dolayı çok pişman olduğunu aktaran sanık, "Araçta bir suç unsuru çıkmadı. Sadece Ünsal'ın çakmak cebinde uyuşturucu çıkmıştı. Uyuşturucu maddeden benim haberim yoktu. Ben daha önce başıma geldiği için bu şekilde korkarak yanlış karar verip hızlı bir şekilde araç kullandım ve kaçmaya çalıştım. Benim asıl amacım polislerden kaçmak değil, benzinlikte kameraların olduğu alanda gözaltına alınmaktı." ifadesini kullandı.

Maktulün anne ve babası ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay günü bölgede görevli polislerden O.K, cadde üzerinde ilerledikleri sırada önlerine bir aracın çıktığını, kendilerini görünce de patinaj çekerek hızlandığını dile getirdi.

Bunun üzerine aracı durdurmak için sirenlerini yaktıklarını ve durması için anons geçtiklerini aktaran tanık polis, "Araç başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ve duvara çarptı. Stop etti. Biz de müdahale etmek için arkasına doğru yanaştığımızda şoför aracı tekrar çalıştırarak geri geri geldi ve motorumuza çarparak bizi düşürdü. Yoluna devam etti. K.B. isimli arkadaşım aracı takip etmeye devam etti. Araç İzmir yolu istikametine doğru gitmiş ve benzinlikte bir yayaya çarpmış, ancak biz kaza anını görmedik. Olay yerine geldiğimizde kaza gerçekleşmiş, bir bayan şahıs yerde yatıyordu." dedi.

Olay anında benzinlikte bulunan çalışanlar ile avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, bazı diğer tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da geçen yıl 2 Eylül'de meydana gelen olayda, sahte plakalı otomobille gezen İsmail K. ve Ünsal B. bölgede devriye görevi yapan polis timlerini görünce kaçmaya başlamıştı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarpmıştı.

Ağır yaralanan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olayın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden İsmail K'nin 6, ve Ünsal B'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu öğrenilmiş, araçta yapılan aramalarda 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Tutuklanan İsmail K. hakkında"olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Bu arada otomobilin Özdemir'e çarpma anı ve şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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Uyuşturucu, Tragger, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanık hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanık hakim karşısında - Son Dakika
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