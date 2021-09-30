Son dakika... Polisten kaçıp, kaza yapınca yakalanan sürücünün otomobilinden otomatik tabanca çıktı - Son Dakika

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobilde yapılan aramada Thompson marka otomatik tabanca ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi çevresinde devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 DKN 80 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre kavalamaca sonucu sürücü, Onur Mahallesi'nde otomobilini duvara çarpınca aracı terk edip, koşarak kaçışını sürürdü. Bölgeyi ablukaya alan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin duvara çarptığı otomobilde yapılan aramada ise Thompson marka otomatik tabanca ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, silahlarla birlikte Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.